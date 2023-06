Rapina ad Atripalda, il Prefetto: “Rafforzeremo i controlli”

C’è un’intensa attività di indagine su quanto è accaduto ad Atripalda. A dirlo il prefetto di Avellino, Paola Spena. Il massimo rappresentante di governo, dopo la rapina avvenuta nelle villette di due famiglie, ha garantito che saranno rafforzati i controlli sul territorio atripaldese.

Per Paola Spena si tratta di un episodio anomalo rispetto ai furti in appartamento ai quali siamo putroppo abituati. Reati odiosi che, rispetto allo scorso anno, sarebbero in calo secondo i numeri in possesso del Prefetto. Secondo Spena, il gruppo che ha agito sabato sera ad Atripalda è una banda che non opera di frequente sul territorio ed ha scelto un’area lontana dal centro, non munita dei sistemi di videsorveglianza e di allarme.

Questo, per il Prefetto, rende più facile accedere nelle abitazioni. “Faremo ulteriori sforzi per essere maggiornamente presenti nei vari territorio più esposti, più a rischio. L’attività delle forze dell’ordine spero ci porti a qualche risultato. Certo, quello che è successo ad Atripalda, ci ha creato una forte preoccupazione”.