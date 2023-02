Rapimenti e furti di cani, la Gadit di Avellino aumenta i servizi di vigilanza

Si riporta la nota stampa comunicata dal Presidente della GADIT (Guardie Ambientali D’Italia) sezione Avellino.

Analizzando le ultime notizie di cronaca che riguardano il rapimento di cani di razza di piccola taglia mentre sono al passeggio con i loro padroni, il fenomeno viene descritto come un rapimento vero e proprio rapimento in quanto successivamente i malcapitati cani vengono venduti o riconsegnati nuovamente al padrone dietro il pagamento di un riscatto.

Per contrastare questo fenomeno, fortunatamente ancora non diffuso in Irpinia, il Presidente della Gadit Avellino Antonio Pepe ha predisposto dei servizi di vigilanza notturni. Nella fattispecie i volontari della Gadit Avellino che rivestono la qualifica di Guardie Zoofile vigileranno a bordo delle auto di servizio Gadit nelle zone dove di sera si portano a passeggio i nostri amici a quattro zampe. I volontari della Gadit vigileranno quelle che possono essere classificate più isolate o con meno illuminazione artificiale e provvederanno a comunicare alle forze di polizia tutti gli atteggiamenti di persone o mezzi sospetti che transitano su quelle aree.