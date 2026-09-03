Rai Radio2 a Montefredane: una diretta per parlare dei giovani e della valorizzazione del territorio

Rai Radio2 ha scelto Montefredane, in provincia di Avellino, per una diretta nazionale dedicata ai giovani e alla valorizzazione del territorio. Ivan Cardia, inviato del programma “Il pomeriggio di Radio2”, ha trasmesso dalla piazza principale del borgo irpino, dando voce ai ragazzi impegnati nell’organizzazione di feste, eventi, iniziative culturali e attività di promozione della comunità.

«È stata una straordinaria vetrina per Montefredane e, soprattutto, per i nostri giovani, che ogni giorno si spendono con passione e generosità per rendere il paese più vivo e attrattivo», afferma il sindaco Ciro Aquino. «La nostra scommessa è amplificare la loro energia, offrire loro spazi e opportunità e renderli protagonisti del futuro della comunità. Ringraziamo Rai Radio2 e Ivan Cardia per aver scelto Montefredane e per aver raccontato, su scala nazionale, la vitalità e la bellezza del nostro territorio»