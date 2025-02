Raid nella notte in Municipio a Pago, ladri portano via i server del Comune

PAGO VALLO LAURO- Un raid all’interno dei nuovi uffici del Comune di Pago Vallo Lauro per portare via i server dell’ente e un portatile all’interno degli uffici scolastici vicini. Quello scattato la scorsa notte nel comune del Vallo di Lauro, dove i malviventi, dopo aver forzato una porta finestra si sono introdotti negli uffici comunali per cercare evidentemente il materiale informatico. Si tratta tra le altre cose di quello utilizzato anche per la videosorveglianza sul territorio. La scoperta questa mattina per il personale dell’ente, che ha immediatamente avvisato il primo cittadino. Il sindaco Antonio Mercogliano ha già esposto denuncia e sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, che stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e rilevare le eventuali tracce lasciate dai malviventi.