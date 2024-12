Raid nella notte alla sede distaccata del Convitto: ladri portano via tre computer

AVELLINO- Raid nella notte all’interno del laboratorio di informatica della sede distaccata del Convitto a Via Zigarelli. I malviventi hanno portato via tre PC che erano in uso al personale e agli studenti. Sul posto sono in corso i rilievi della Polizia Scientifica della Questura di Avellino alla ricerca di eventuali tracce degli autori. In corso di accertamento anche le modalità di effrazione alla sede. I malviventi hanno agito anche approfittando evidentemente della vicinanza della sede ai terreni della zona.