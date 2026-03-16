Raid incendiario contro l’impresa funebre “Caronte”: in fiamme un furgone a Lauro

LAURO- Raid incendiario contro un’impresa funebre a Lauro. Sono stati i residenti di una traversa di Via Tito e Costanzo Angelini a dare l’allarme per un furgone, parcheggiato in un terreno poco distante dall’ ex campo sportivo, completamente avvolto dalle fiamme. La segnalazione scattata pochi minuti dopo le venti da parte di un militare dell’Aeronautica residente in zona ai Vigili del Fuoco e alla Polizia ha fatto scattare l’ intervento. I caschi rossi hanno potuto solo mettere in sicurezza l’area, visto che il furgone è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto gli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi stanno eseguendo rilievi e accertamenti per ritrovare segni dell’innesco. Ma ci sono pochi dubbi sulla natura dolosa. Il furgone era parcheggiato da tempo e quindi improbabile che possa essersi trattato di altro rispetto ad un raid doloso. L’ impresa funebre “Caronte” e’ quella presa nel mirino. Non si esclude nessuna pista, a partire dal racket. Solo qualche giorno fa c’era stato a pochi metri un tentativo di incendio ad un negozio, ma gli episodi non sarebbero collegati tra di loro. Il titolare dell’impresa funebre e’ stato ascoltato dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro.