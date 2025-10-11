Raid incendiario al Comune, il sindaco: delusione, immagine sporcata da un delinquente

MOSCHIANO- “Sono amareggiato per l’immagine sporcata del paese per colpa di qualche delinquente. Sto avendo in queste ore tanta solidarietà da parte dei cittadini e colleghi sindaci. Resta tanta amarezza per il grave danno di immagine”. Il giorno dopo una notte di tensione per l’incendio negli uffici comunali, il sindaco di Moschiano Sergio Pacia resta amareggiato per quello che è avvenuto nella serata di ieri agli uffici di Via Umberto Nobile del Comune di Moschiano. Il telefono del sindaco Pacia squilla in continuazione, tanta la solidarietà che sta ricevendo in queste ore il primo cittadino. “Devo ringraziare le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia per il lavoro che stanno portando avanti in queste ore. Abbiamo piena fiducia nell’operato di magistratura e forze dell’ordine”. La portata intimidatoria del raid preoccupa anche personalmente gli amministratori? “Paura è un sentimento che non ci appartiene- spiega Pacia- Solo tanta delusione e amarezza. Se pensano di intimidirci hanno sbagliato”. Intanto gli uffici comunali sono ancora sotto sequestro. “Non conosciamo ancora i tempi di risoluzione- spiega il sindaco- nessun problema strutturale grave secondo i Vigili del Fuoco. Non abbiamo una valutazione del danno”.