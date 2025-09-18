Raid con furgone contro il distributore: messi in fuga dai Carabinieri

Venticano (AV) – questa notte, due equipaggi della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti a seguito di un tentato furto ai danni di un distributore di carburanti.
Tre soggetti con volto travisato hanno lanciato un furgone contro la colonnina del self service, senza riuscire ad asportare nulla.
I malfattori, utilizzando un’autovettura asportata poco prima, si poi sono dati ad una precipitosa fuga determinata dal sopraggiungere delle gazzelle.
Le ricerche sono ancora in corso.
Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Mirabella Eclano.