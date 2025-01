Raid a due distributori di carburante nella notte: ladri via con gli accettatori di denaro

MANOCALZATI- Colpo nella notte a due distributori di carburante e Manocalzati e Chiusano. Un gruppo di malviventi, con l’ausilio di un furgone ha sradicato gli accettatori di denaro dei self service per portare via quanto il contante che era presente. Oltre alla somma asportata, in via di quantificazione, anche un danno materiale per l’ingente costo degli apparecchi che permettono agli automobilisti di rifornirsi di carburante con il “fai da te”, una pratica anche più economica del “servito” e dunque utilizzata da molti clienti. Sul caso indagano i Carabinieri del Comando provinciale di Avellino che sono giunti sui luoghi dei due raid. I militari hanno effettuato i rilievi necessari per raccogliere prove e indizi utili all’indagine. Già sono in corso gli accertamenti per identificare gli autori dei due raid..

