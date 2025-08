Raid a colpi di pistola e auto danneggiata nella notte ad Altavilla Irpina

ALTAVILLA IRPINA- Almeno sette colpi usando due diverse armi, come si vede in un video. Quelle utilizzate da un uomo con volto travisato che ha raggiunto un’abitazione alla periferia di Altavilla Irpina e ha fatto più volte fuoco contro la stessa, prima con un fucile e poi con una pistola, concludendo il raid danneggiando la vettura che era parcheggiata all’esterno. L’intimidazione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nel centro irpino. Quella su cui ora sono in corso indagini da parte della locale stazione dell’Arma e della Procura della Repubblica di Avellino. Molto probabilmente sarà stata già ascoltata la vittima dell’intimidazione. Ancora non è chiaro il movente dell’ atto intimidatorio avvenuto nella notte. Una minaccia, una vendetta personale o un regolamento di conti. Come sempre avviene in queste circostanze non si esclude nessuna pista. Nel comune dell’hinterland un ennesimo caso che riporta Altavilla Irpina alla ribalta della cronaca. Si attendono sviluppi negli accertamenti da parte degli inquirenti.