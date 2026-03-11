Le ragioni del Sì e del No, incontro pubblico venerdì 13 a Spazio Arena

Venerdì 13 marzo alle ore 17:00, presso Spazio Arena in Via Santissima Trinità 93 ad Avellino, si terrà l’incontro pubblico “Le ragioni del Sì e del No”, un momento di confronto e approfondimento dedicato al referendum sulla giustizia.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Giovani Garantisti per il Sì – Avellino, nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione e dibattito, mettendo a confronto posizioni diverse sul tema della riforma della giustizia.

A moderare l’incontro sarà il dott. Franco Genzale, giornalista. L’evento sarà introdotto dal dott. Francesco Pisano, presidente del Comitato Giovani Garantisti per il Sì – Avellino. Sono previsti i saluti dell’avv. Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, dell’avv. Gaetano Aufiero, presidente della Camera Penale Irpina, del dott. Raffaele Claudio Aliberti, componente del direttivo nazionale dell’Istituto Liberale, e di Lucia Faretra, presidente del Comitato Giovani Garantisti per il Sì – Valle Ufita. Interverranno come relatori a sostegno delle ragioni del Sì il dott. Giuseppe Visone, sostituto procuratore della DDA di Napoli, l’avv. Mauro Alvino, penalista e componente del direttivo della Camera Penale Irpina, e l’avv. Giuseppe De Gregorio, penalista e Coordinatore Regionale Cittadini per il Sì.

A rappresentare le ragioni del No saranno invece il dott. Roberto Nuzzo, segretario della sottosezione ANM di Benevento, l’avv. Ida Iasi, civilista, e l’avv. Raffaele Tecce, penalista e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.