Le ragioni del sì, giovedì 5 ad Avellino con Gianfranco Rotondi

In occasione del prossimo referendum confermativo della legge costituzionale, concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”,
Giovedì 5 marzo 2026, ore 19 presso il Circolo della Stampa al Corso Vittorio Emanuele II, 6, Avellino, si parlerà delle “Ragioni del sì”.
Saluti, Vincenzo Quintarelli, avvocato
Introduzione, Edoardo Fiore, avvocato
Interverranno:
Luigi Bobbio, giudice
Luigi Petrillo, avvocato
Gianfranco Rotondi, deputato della Repubblica