Ragazzino di 14 anni ingiuriato, aggredito e picchiato dal branco

«Ho appreso dell’episodio accaduto nei nostri Giardini De Curtis dalle Forze dell’Ordine che hanno richiesto di acquisire le immagini della videosorveglianza. Consapevole del fatto che sono in corso indagini per risalire agli autori di questo vile gesto non posso che esprimere solidarietà e vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia in attesa che venga fatta luce e giustizia». Così il Sindaco di Grottaminarda, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐒𝐩𝐞𝐫𝐚, sul brutto episodio verificatosi l’8 dicembre nella Villa comunale “Giardini De Curtis” quando un ragazzo di 14 anni è stato ingiuriato, aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei mentre giocava con un pallone. Refertato in ospedale ha avuto una prognosi di dieci giorni.

«Ho sempre stigmatizzato ogni forma di violenza, a maggior ragione in questo caso, visto che la vittima è poco più di un bambino – continua il primo cittadino – Una forma di bullismo riprovevole perchè segna anche a livello psicologico. Saremo collaborativi al massimo con le forze dell’ordine e restiamo a disposizione della famiglia per l’ascolto se ne avrà necessità».