Vento forte in Irpinia, tragedia sfiorata nel parcheggio del Famila ad Atripalda, dove un grosso ramo si è abbattuto su di un autovettura in sosta, per fortuna i proprietari del veicolo non erano presenti.

Inoltre un grosso albero è caduto in contrada Cataldi a Montefalcione.

Continua insomma senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco di Avellino per far fronte all’emergenza maltempo.