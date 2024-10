Raffaele estubato e vigile, la buona notizia più attesa arriva dal Moscati

AVELLINO- Raffaele, il trentacinquenne di Summonte ricoverato dopo uno schianto in Via Zoccolari qualche giorno fa, sarebbe stato estubato ed è sveglio. La bella notizia arriva dai corridoi davanti alla Rianimazione del Moscati, dove a seguire le condizioni del giovane e’ l’equipe del primario Storti. Un miglioramento delle condizioni del giovane tifoso dell’ Avellino che ha fatto il giro da cellulare a cellulare negli ultimi minuti con un audio tra i tanti che hanno fatto il tifo per lui e che stazionano davanti al reparto. Il tam tam più bello per la notizia attesa da tutti. Ieri sera l’Avellino gli ha anche dedicato una maglia con la scritta “Forza Raffaele”.