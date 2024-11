Raduazzo, GN AVELLINO: “Grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento”

Nicola Antonio Raduazzo, Vicepresidente Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino; riguardo l’attività “Giovani e Futuro”, tenutasi ieri pomeriggio alle ore 17:30 presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, dichiara:

“L’evento di ieri è stato un successo, per la prima volta Avellino ha ospitato un dirigente nazionale dei nostri movimenti giovanili. Giovani e futuro sono stati gli elementi centrali nei dibattiti; il mondo giovanile, con i suoi disagi, le realtà universitarie, il lavoro giovanile sono stati alcuni dei focus su cui ci siamo concentrati. Avellino ed il suo territorio provinciale sono finalmente al centro dell’azione dell’ attuale Governo. Questo è solo il primo di una serie di eventi promossi da Gioventù Nazionale Avellino, in collaborazione con Azione Studentesca Avellino e Fratelli d’Italia Avellino. Un grazie speciale al Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, Ines Fruncillo, per la sua disponibilità e per come – dall’inizio del suo mandato quale presidente provinciale – è vicina ai nostri movimenti giovanili” – Così in una nota il Vicepresidente Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino, Nicola Antonio Raduazzo.