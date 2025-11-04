Raduazzo chiama a raccolta i candidati di Fratelli d’Italia

Mercoledì 12 novembre, ore 17:30, presso la storica località della Dogana Aragonese si terrà un incontro pubblico con i quattro candidati al consiglio regionale di Fratelli d’Italia: Ettore Zecchino, Francesco Mazzariello, Michela Guarino e Sonia Tordiglione; sarà presente il Presidente Provinciale del partito di Governo Ines Fruncillo, a chiamare a raccolta l’intera classe dirigente Irpinia di Fratelli d’Italia e i quattro candidati è Nicola Antonio Raduazzo, Vicepresidente Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino – movimento giovanile di Fratelli d’Italia – referente del partito presso il territorio della Baronia. Un ulteriore evento che tocca i principali paesi della Baronia per sottolineare la presenza, l’operato e l’importanza di questa parte d’Irpinia per Fratelli d’Italia Avellino.