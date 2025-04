“Radici e Visione”: l’associazione Irpini per l’Irpinia si presenta al territorio

Irpini per l’Irpinia nasce per promuovere lo sviluppo del territorio attraverso il networking tra persone e associazioni, creando occasioni di confronto e collaborazione per favorire la crescita dell’Irpinia.

Durante l’evento di presentazione ufficiale, presso la sede di Confindustria Avellino, sono stati affrontati temi centrali per il futuro dell’Irpinia, con particolare attenzione al contrasto dello spopolamento delle aree interne. L’Associazione ha individuato tre ambiti strategici su cui concentrarsi nel 2025: infrastrutture,ricerca e formazione.

All’incontro hanno partecipato numerose personalità istituzionali e rappresentanti del mondo imprenditoriale, tra cui Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Avellino, Rizieri Buonaparte, Presidente della Provincia di Avellino, Laura Nargi, Sindaco di Avellino, Luigi Cantamessa, Direttore Generale di Fondazione FS, Lucio Menta, Direttore Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, ed Egle Bianco, Presidente dell’Associazione. Presenti anche, oltre ai soci fondatori: Francesco Pionati, Direttore Rai Giornale Radio Rai Radio1, Andrea Covotta, direttore Rai Quirinale, Giuseppe Bruno, Presidente Fondazione ITS Accademy “Antonio Bruno”, Luigi Maffei, Prorettore Università Campania Vanvitelli, Carlo De Vito, ingegnere, Modestino Ferraro, Preside Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) Napoli, Franco Genzale, giornalista, Berardino Zoino, funzionario Ministero dell’Istruzione e del Merito, Luigi Fiorentino, Presidente Centro di ricerca Guido Dorso, Edgardo Pesiri, notaio e Franco Gaetano Scoca, avvocato di diritto amministrativo nonché Presidente Onorario.

Sul fronte infrastrutturale, Lucio Menta ha sottolineato il ruolo della linea AV/AC Napoli-Bari, un’opera finanziata dal PNRR che ridurrà l’isolamento della provincia e ne favorirà lo sviluppo economico. Parallelamente, Luigi Cantamessa ha evidenziato il potenziale turistico della linea storica Avellino-Rocchetta, promossa da Fondazione FS, per attrarre visitatori e valorizzare il patrimonio culturale locale.

Investire in ricerca e formazione sarà cruciale per rafforzare il tessuto produttivo e offrire nuove opportunità ai giovani, incentivandoli a rimanere sul territorio. “Il futuro dell’Irpinia dipende dalle scelte che facciamo oggi” – ha dichiarato Egle Bianco, Presidente dell’Associazione – “Il nostro obiettivo è mettere a disposizione le nostre competenze per dare un contributo al rilancio della nostra terra“.

Più che una semplice associazione, Irpini per l’Irpinia si propone come una comunità attiva di persone che condividono l’amore per questa terra e il desiderio di costruire un futuro più prospero. L’obiettivo è chiaro: trasformare idee e competenze in iniziative concrete, creando occasioni di confronto e collaborazione per favorire la crescita del territorio.

Con questo spirito, Irpini per l’Irpinia lancia un invito aperto a chiunque voglia contribuire al rilancio del territorio, mettendo in campo idee, competenze e passione.