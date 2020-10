Politica “Radicalità per ricostruire”: appuntamento sulla piattaforma Teams con Gianni Cuperlo 28 Ottobre 2020

Venerdì 30 ottobre Gianni Cuperlo illustrerà sulla piattaforma Teams il documento “Radicalità per ricostruire”, lanciato a fine luglio al Nazareno a Roma.

Sarà una riflessione aperta, non cristallizzata nel gioco di corrente che ha mortificato il dibattito. Oltre a numerosi giovani irpini, parteciperanno anche giovani provenienti dalle altre province campane. È un modo per alzare il livello della discussione, per guardare oltre i confini di casa propria.

Interverrà Filippo Tantillo del Forum Disuguaglianze Diversità che illustrerà il lavoro di proposte che il Forum, guidato da Fabrizio Barca, sta mettendo sul tavolo per uscire dal Covid e farà il punto sul lavoro di strategia sulle aree interne.

Maurizio Petracca, neo consigliere regionale PD Avellino, darà la bussola su quello che è il programma che la Regione Campania ha in mente per i prossimi anni e come il Partito Democratico ad Avellino intende riorganizzarsi.

Andrea Cozzolino, europarlamentare, illustrerà i provvedimenti che l’Unione Europea sta mettendo in campo per fronteggiare la pandemia dal Recovery Fund ai fondi Sure che l’Italia sta ricevendo in queste settimane.

Perché ” Radicalità ” – spiega Nicholas Ferrante che introdurrà l’argomento – Come ricorda spesso Cuperlo, non è sinonimo di estremismo. In verità non c’è niente di più radicale della capacità cioè di indicare un obiettivo di trasformazione possibile. Usando la radicalità nei principi che guidano l’azione politica. Solo in questo modo sarà possibile rispondere a domande del tipo: come evitare che le disuguaglianze crescano ulteriormente in queste pandemia? Come evitare una deriva autoritaria? Come ridare dignità al lavoro e ad un generazione che ha vissuto, una dopo l’altra, la crisi del debito e sanitaria?

Il documento, che Cuperlo presenterà, vuole essere una chiave politica, valoriale, simbolica di un’agenda possibile.

Cuperlo recupera la necessità di una “visione” e del fatto che sia necessario uscire alla logica dell’emergenza. Ed ecco il problema del partito di ciò che è stato negli ultimi anni. Anche e soprattutto ad Avellino. Tutto ciò chiama in causa la qualità stessa della classe dirigente.

Ad un certo punto, Cuperlo scrive “il passaggio di adesso è l’occasione unica per rifondare quel discorso pubblico, recuperando una lettura critica dei processi in atto che un tempo lungo ha cercato di archiviare, purtroppo a volte con successo”.