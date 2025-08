Raccordo, fumata grigia nel vertice in Prefettura: il prefetto dispone verifiche e più controlli

SOLOFRA- Per ora non ci saranno modifiche alle disposizioni del traffico decise per la Galleria Monte Pergola, ma dal vertice tra gli undici sindaci dell’area solofrana e serinese, l’Anas, i vertici delle forze dell’ordine presieduto dal prefetto di Avellino Rossana Riflesso arriva una ampia apertura alle richieste dei sindaci, a partire dal primo cittadino della città conciaria Nicola Moretti, che al termine del vertice, pur ammettendo che la mancata modifica dello status quo non soddisfa certamente gli amministratori ha evidenziato come vi siano segnali di attenzione da parte del Prefetto alle richieste avanzate. A partire da un dato: “la verifica che il prefetto ha demandato alla Polizia Stradale sugli orari di maggiore concentrazione. Perchè l’ordinanza oggi in corso si basa su un sondaggio realizzato cinque o sei anni fa. Entro lunedì ci sarà una verifica da parte della Polizia sul peso del traffico nei vari orari. Probabilmente potrebbero anche cambiare gli orari. Questo e’ quello che avevo sollecitato. L’altra cosa è quella di un maggiore controllo di Polizia e Anas di un maggiore controllo sul tratto Salerno-Solofra. Noi abbiamo un problema serio, perché questi camion sono di una certa importanza e anche di grandi dimensioni e non possono transitare nella città. Abbiamo fatto presente questa cosa e ci sara’ una verifica più attenta. Nel corso della seduta l’Anas ha assicurato che sarà rispettato il cronoprogramma”. Moretti e’ comunque ottimista rispetto alla possibile modifica degli orari: “Speriamo nei prossimi giri, devo ringraziare per questo il colonnello dei Carabinieri che ha voluto controllare di persona questa mattina la situazione nella sua drammaticità. Anche se si e’ rilevato come nella mattinata di oggi ci sia stata una condizione meno grave”.