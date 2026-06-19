Raccordo Avellino-Salerno: al via i lavori a Montoro, San Michele di Serino e Atripalda

Sono partiti i lavori di Anas lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, un piano di interventi che prevede investimenti complessivi per circa 7,5 milioni di euro e che interesserà i territori di Montoro, San Michele di Serino e Atripalda.

Il primo cantiere è già operativo nel comune di Montoro, dove è stato avviato un importante intervento di mitigazione acustica tra il chilometro 12,500 e il chilometro 13,400 del raccordo. L’opera, dal valore di oltre 3,3 milioni di euro, prevede l’installazione di nuove barriere antirumore finalizzate a ridurre l’impatto acustico dell’infrastruttura sulle aree abitate limitrofe.

In questa fase preliminare sono in corso le attività di sistemazione delle aree di cantiere, la rimozione delle barriere laterali esistenti e le operazioni di bonifica da ordigni bellici residuati, necessarie prima dell’avvio delle lavorazioni principali.

A partire dal prossimo 29 giugno, una volta completate le operazioni preliminari, entrerà nel vivo la fase di installazione delle barriere acustiche e delle relative opere di fondazione. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà attivato uno scambio di carreggiata: verrà chiusa una tratta della carreggiata in direzione nord e il traffico sarà deviato a doppio senso di circolazione sulla carreggiata sud nel tratto compreso tra il km 11,700 e il km 14,000.

Il provvedimento resterà in vigore fino al completamento della fase principale dell’intervento, la cui conclusione complessiva è prevista entro la primavera del 2027.

Nel mese di luglio prenderanno inoltre il via altri due interventi per un valore complessivo superiore ai 4 milioni di euro.

Il primo interesserà il territorio di San Michele di Serino e riguarderà il cavalcaferrovia che sovrappassa la linea ferroviaria Mercato San Severino-Avellino al km 25,410. L’intervento punta al potenziamento degli standard statici e sismici dell’opera attraverso lavori di ripristino e rinforzo delle strutture portanti.

Per limitare i disagi alla circolazione, soprattutto durante il periodo estivo, le lavorazioni saranno inizialmente concentrate nella parte sottostante del viadotto. La conclusione dell’opera è prevista entro il primo trimestre del 2027.

Sempre nel corso di luglio partiranno anche i lavori nel territorio comunale di Atripalda per il rifacimento del muro di controripa a sostegno del versante al km 28,500. L’intervento, dal valore di circa 1,5 milioni di euro, richiederà il restringimento della carreggiata fino alla fine dell’anno.

Secondo quanto comunicato da Anas, tutte le attività saranno eseguite compatibilmente con le condizioni meteorologiche e consentiranno un significativo miglioramento degli standard di sicurezza, stabilità e percorribilità dell’intera infrastruttura, considerata strategica per i collegamenti tra l’Irpinia e la rete autostradale regionale e nazionale.