Quir, il film in anteprima nazionale ad Avellino

Lunedì 3 febbraio, alle 20, il Cinema Partenio di Avellino ospiterà una serata dedicata al cinema e alle storie di identità, crescita e resistenza, realizzata in collaborazione con Laceno d’Oro International Film Festival, Rete per la Candelora e Omovies Film Festival.

Si inizia con la proiezione del cortometraggio “Fiorivano le viole”, diretto da Gaia Recine e Anastasia Maria Crisci, che racconta l’estate di Sara e Chiara tra giochi, riflessioni e il passaggio dall’infanzia all’adolescenza.

Alle 20:30, in anteprima nazionale, sarà proiettato il documentario “Quir” (2022), per la regia di Nicola Bellucci. Il film racconta la storia di Massimo Milani e Gino Campanella, coppia queer insieme da 42 anni e fondatori di Quir, una pelletteria nel centro di Palermo diventata un punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+. Un luogo di accoglienza, confronto e attivismo, simbolo della lotta per i diritti in una Sicilia ancora segnata dalla cultura patriarcale.

Ospite speciale della serata sarà Massimo Milani, protagonista del documentario, che dialogherà con il pubblico insieme a esperti di cultura queer e attivismo.

L’ingresso è libero.