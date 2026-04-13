Quindici, vasche di raccolta e canali post frana ricettacolo di rifiuti di ogni genere

QUINDICI- Dal materiale di lavori edilizi fino ai passeggini in disuso, dai rifiuti domestici a carichi di bottiglie e altre suppellettili, compresa una sedia. Quelle che vi proponiamo sono solo una parte delle condizioni in cui si trovano le aree limitrofe alle vasche di raccolta realizzate nel post frana a Quindici (tra l’altro molte delle quali caratterizzate da una vegetazione ormai alta metri). In particolare nella zona al confine con la frazione di Bosagro. Nei giorni scorsi la terna commissariale alla guida del Comune di Quindici dopo lo scioglimento per condizionamento mafioso, guidata dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, ha stipulato un accordo con il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per la manutenzione delle opere di difesa e manutenzione idraulica. Ora si attende che vengano avviate anche le iniziative previste dal Protocollo.