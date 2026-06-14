Quindici, Siniscalchi si insedia: da oggi il Comune e’ di nuovo dei quindicesi

QUINDICI- “Da oggi il Comune e’ di nuovo dei quindicesi”. Inizia con questo impegno, assunto dal neo sindaco Alessandro Siniscalchi la consiliatura dopo 18 mesi di Commissione Straordinaria seguita allo scioglimento per condizionamento mafioso. Nell’ aula consiliare allestita al primo piano della sede del Comune di Quindici in Via San Antonio nonostante il caldo sono stati tantissimi a partecipare alla seduta di insediamento della nuova amministrazione comunale. E’ il giorno del giuramento per la fascia tricolore chiamata da più di mille quindicesi a guidare il paese. Siniscalchi giura di essere fedele alla Costituzione e ringrazia in primis il personale dell’Ente per l’accoglienza familiare dei primi giorni alla guida del paese. Quella contrassegnata dall’analisi dei “dossier” più importanti. I conti, il dissesto finanziario, le incompiute e i Regi Lagni. Intanto e’ partita una vera e propria azione di “decoro urbano”, con la pulizia di strade di collegamento e vicoli del paese, piccole cose che sono un primo segnale per la comunità. L’avvocato non e’ uomo di molte parole. Per cui quelle nove parole sono un po anche il programma di quella che sarà la sua azione di governo. In aula ci sono altri punti all’ordine del giorno. A partire dall’esame delle condizioni di eleggibilità, candidabilita’ e compatibilità degli eletti. Qui il gruppo di minoranza, i consiglieri Carmine Scibelli, Francesco Santaniello e Renato Scibelli, hanno segnalato che, in assenza della documentazione relativa alle cause in questione, la propria presenza non fosse opportuna, non avendo potuto verificare gli atti. Per cui, sul punto all’ordine del giorno hanno abbandonato l’aula, facendovi rientro al punto successivo. Il primo cittadino ha comunicato le indicazioni dei capigruppo. Per la maggioranza sarà il consigliere Angelo Giovanni Mazzocca, per il gruppo di minoranza invece Carmine Scibelli. In aula e’ stata votata anche la Commissione Elettorale. La comunicazione della giunta, la nomina di vicesindaco per Giammichele Palmese, quella di assessore per Michele Santaniello (in prima battuta era stata nominata, anche per garantire le quote rosa, la consigliere comunale Esterina Fereentino, che ha rassegnato le dimissioni). Alla guida del Consiglio Comunale e’ stato eletto all’unanimita’ Antonio Vivenzio. Dopo la seduta del consiglio, per sostenitori e rappresentanti della maggioranza un rinfresco nel piazzale di Via San Antonio offerto dalla squadra guidata dal sindaco Siniscalchi. In chiusure anche i fuochi artificiali per festeggiare la vittoria elettorale.