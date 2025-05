Quindici non dimentica la tragedia del maggio 98: giornata di eventi nel ventisettesimo anniversario

QUINDICI- 27 anni dal disastro, “Per non dimenticare”: “Educare all’ ambiente”. Quindici non dimentica la tragedia del 5 maggio 1998, quando il centro storico del comune del Vallo di Lauro fu inghiottito da una lingua di fango che provocò undici vittime. La Proloco di Quindici e i rappresentanti del Comitato Festa con il patrocinio del Comune di Quindici, la terna commissariale che guida il paese dal marzo 2024, ha infatti organizzato una serie di iniziative per la memoria del tragico evento di ventisette anni fa. A partire da Piazza San Sebastiano / Piazza Municipio. Il programma prevede alle Ore 08.00/09.00> allestimento stand e/o sistemazione logistica Forze di Polizia ed Esercito e Protezione Civile; Ore 09.00/11.00: apertura e visita stand per la cittadinanza; Ore 11.00/12.00 esercitazione protezione civile – Vigili del Fuoco (elementi di primo soccorso ed altro). All’ interno del Plesso scolastico:

-Ore 09.00/10.30: mostra Fotografica e proiezione vecchio filmato. Dibattito tra gli studenti: Ore 10.30/12.00, visita agli stand per gli alunni e partecipazione alla

simulazione della protezione Civile. Chiesa Maria SS. delle Grazie: Ore 12.00, celebrazione eucaristica in memoria delle Vittime con la partecipazione della cittadinanza ed alunni; Ore 12.30> deposizione corona con intonazione del Silenzio (fanfara o trombettista). A conclusione degli eventi sono previsti i saluti delle Autorità: Commissario prefettizio, Dirigente scolastico, presidenti comitato festa e Pro loco.