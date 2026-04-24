A Quindici gia’ presentata una lista: si ricandida l’ex sindaco Rubinaccio

QUINDICI- “Quindici nel cuore”. E’ questo il nome della civica con cui Eduardo Rubinaccio, ex sindaco fino al 2024, quando e’ intervenuto lo scioglimento per condizionamento mafioso e si e’ insediata la Commissione Straordinaria guidata dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano. L’ex sindaco ci riprova con una squadra in cui ci sono solo due ex consiglieri comunali, Sebastiano Russo e Francesco Santaniello ed un ex candidato alle scorse amministrative, Venanzio Bortone. Tutte new entrie gli altri. A partire da Pasquale Russo, classe 91, Franco Renzullo, Andrea Santaniello (già consigliere nella consiliatura 2010/2014) Salvatore Santaniello, Rita Scibelli e Antonio Siniscalchi. E’ attesa per la presentazione delle altre due liste annunciate in campo. Quella guidata dall’avvocato Alessandro Siniscalchi e la lista guidata da Carmine Scibelli, sottufficiale dell’Aeronautica. Molto probabile che saranno presentate entro le 12 di domani. Tutte le liste saranno poi al vaglio della SEC (La Sottocommissione Elettorale Circondariale) .