Quindici, coniugi in arresto per detenzione di armi e munizioni

Nella mattinata odierna, in Quindici (AV), personale del Commissariato di P.S. di Lauro (AV) ha proceduto a perquisizione presso l’abitazione di un 75enne, gravato da precedenti penali per reati in materia di armi, tentato omicidio e altro.

Nel corso dell’atto di polizia giudiziaria sono stati rinvenuti, all’interno di un portafucili abilmente nascosto dietro un mobile a scorrimento azionato da una leva, una pistola semiautomatica cal. 7,65, con colpo in canna e priva di matricola, munita di 2 caricatori contenenti 7 cartucce, nonché una scatola contenente 18 cartucce. Successivamente l’attività di P.G. è stata estesa ad altro edificio, non abitato, posto di fronte al primo, dove è stata rinvenuta un’altra pistola semiautomatica, cal. 7,65, risultata rubata, nonché 2 caricatori contenenti 7 cartucce e una scatola contenente 32 cartucce calibro 7,65.

Al termine dell’attività di P.G., tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i citati coniugi conviventi sono stati tratti in arresto per i reati di illecita detenzione di arma clandestina e munizionamento di arma comune da sparo, nonché ricettazione.