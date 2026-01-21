Quindici, c’e’ l’appalto dei lavori per riportare il Comune in Piazza

QUINDICI- Dopo il libera al Piano di Fattibilita’ tecnico economico dei lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione dell’ex edificio adibito a casa comunale ubicata in piazza Municipio” arriva anche l’ appalto. Un passo decisivo per riportare al centro del paese il Municipio da parte della Commissione Straordinaria presieduta dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, alla guida della terna che amministra dopo lo scioglimento per condizionamento mafioso il paese del Vallo di Lauro. Il Comune ha dato il via libera al Bando per la realizzazione dell’ opera, che scadrà il 9 febbraio, quello redatto dal Rup del progetto, il responsabile del settore Urbanistica del Comune di Quindici nominato dalla Commissione Straordinaria, l’architetto Celestino Casalvieri. Gia’ dal Piano di Fattibilita’ la stima dei costi prevista per i lavori è pari ad euro 629.846,82 oltre ed a euro 24.599,02 per la sicurezza per un totale di euro 656.248,71 (IVA esclusa) e ad euro 24.599,02 per la progettazione.esecutiva e per l’aggiomamento del PSC che il Quadro Economico verificato del PFTE ammonta nel totale generale, comprensivo delle

somme a disposizione dell’amministrazione, ad euro 985.041,11.