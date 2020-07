Questura, cambio al vertice. Ecco il profilo dei nuovi dirigenti

I dirigenti Francesco Cutolo, Elio Iannuzzi e Vincenzo Sullo da oggi sono a capo, rispettivamente, dell’ufficio Gabinetto della questura di Avellino, del commissariato di Lauro e della Digos del capoluogo irpino.

Il vice questore Cutolo entra in Polizia nel 1988 come ispettore. Nel 2002 diviene funzionario. Tra gli ultimi incarichi ricoperti, ricordiamo quelli di vice dirigente del commissariato di Viareggio, dirigente del commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi, dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Avellino. E’ stato, infine, dirigente della Digos di Avellino. Cutolo ha svolto anche attività investigativa alla squadra mobile di Napoli, alla direzione investigativa antimafia di Napoli, al commissariato di San Giuseppe Vesuviano e alla sezione di Polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica di Nola.

Cutolo in Irpinia ha affrontato eventi importanti, come la “rivolta” di Ariano Irpino contro la discarica di Difesa Grande e l’emergenza neve del 2012. Ha seguito da vicino anche la crisi degli stabilimenti Fma e Irisbus. Ha presenziato, inoltre, alla visita di personalità di rilievo, come quella del capo dello stato Mattarella ad Ariano Irpino e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad Avellino.

Da ricordare anche la sua presenza in occasione della visita dell’allora leader del Pd Bersani al teatro Partenio di Avellino nell’ottobre del 2012. In quell’occasione una ventina di operai dello stabilimento Irisbus tentarono con la forza di occupare il palco. Il pronto intervento della Digos, guidata da Cutolo, evitò che la manifestazione degenerasse. Due agenti della Digos rimasero feriti.

Il vice questore Iannuzzi entra in Polizia come agente nel 1996. Nel 2002 diviene funzionario. Tra gli ultimi incarichi ricoperti, quelli di dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Varese, in seguito funzionario addetto dello stesso ufficio di Napoli. E, ancora, dirigente ufficio immigrazione, vice dirigente della divisione Polizia amministrativa e sociale dell’immigrazione della questura di Avellino. Infine, è stato dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Avellino.

Il commissario capo Sullo entra in Polizia nel 2003 come ispettore. Dal 2012 è funzionario. Tra gli ultimi incarichi ricoperti, dirigente dell’ufficio immigrazione della questura di Alessandria, dirigente del commissariato di Termoli ed, infine, dirigente del commissariato di Lauro. Ha svolto anche attività presso la Digos della questura di Campobasso.