Questa notte cambio dell’ora, arriva l’ora legale

Questa notte, tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo 2025, avverrà il consueto cambio dell’ora. Alle 2:00 del mattino, le lancette dell’orologio dovranno essere spostate un’ora avanti, segnando l’inizio dell’ora legale. Questo cambiamento farà sì che le giornate appaiano più lunghe, con più luce naturale durante le ore serali, mentre le mattine saranno più buie.

L’ora legale resterà in vigore fino alla notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando avverrà il ritorno all’ora solare. Questo cambiamento stagionale è ormai una tradizione consolidata in molti paesi, pensato per ottimizzare l’uso della luce del giorno e ridurre il consumo di energia elettrica.