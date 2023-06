Querelle stadio, Festa assicura: “Dopo il ritiro l’Avellino sarà al Partenio-Lombardi”

“Quando l’Avellino tornerà dal ritiro e quindi per gli inizi di agosto, i lavori per il manto erboso saranno completati e la squadra si allenerà e giocherà al Partenio-Lombardi”. Lo ha assicurato questa mattina il sindaco Gianluca Festa che ha sottolineato come non ci sia stato alcun problema con il club di Angelo D’Agostino.

“La società non ritenuto di partecipare a un bando biennale pubblicato da Palazzo di Città, ora si avvierà nei prossimi giorni una trattativa diretta o comunque un’altra procedura prevista dalla legge per far sì che l’Avellino si alleni e giochi al Partenio-Lombardi pagando il dovuto” ha chiosato la fascia tricolore.