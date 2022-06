“Quel messaggio di Loredana”. La figlia di Manzo chiede di essere interrogata di nuovo

La richiesta via pec alla Procura è partita ieri: la figlia di Domenico Manzo chiede di essere ascoltata di nuovo dagli inquirenti che seguono il caso della scomparsa del padre avvenuta la sera dell’8 gennaio 2021.

Ad inviarla è stata l’avvocato che difende Romina, Federica Renna. La 20enne lo ha poi confermato anche ai microfoni della trasmissione Rai “La vita in diretta”. Ha confermato la volontà di sottoporsi a nuove domande. Come si ricorderà, Romina Manzo – indagata per sequestro di persona e false dichiarazioni – è stata già interrogata in Procura lunedì scorso.

Ha chiesto un nuovo interrogatorio perché si sarebbe ricordata di alcuni particolari riguardo ad un serie di messaggi. In particolare, un messaggio inviatole dall’amica Loredana – indagata anche lei con l’accusa di concorso in sequestro di persona – riguardo ad incontro fatto dalla stessa, pochi giorni dopo la scomparsa di Mimì, in un paese irpino.