Quasi cinquemila chilometri in Vespa: premiata a Lauro l’impresa di padre e figlio

LAURO- Quattromilasettecento cinquanta chilometri in Vespa per raggiungere Capo Nord, partendo da Lauro. L’impresa di padre e figlio, Belfronte Bossone e Silvio Antonio Bossone, e’ stata celebrata nel pomeriggio di ieri presso il Comune, dove il primo cittadino Rossano Sergio Boglione ha consegnato una targa e una medaglia a padre e figlio. Per aver partecipato al Nordkapp Classic Raid- Edizione llI portando con orgoglio il nome della nostra terra fino al limite del Continente in sella alla loro Vespa PX.150 attraverso 8 nazioni fino a Capo Nord”. Anche nella scelta del nome del team un omaggio a Lauro e ad altre imprese che pure si sono spostate fino ai confini del mondo. I protagonisti di questa impresa su due ruote hanno scelto quello di “Norge 1926”, rimandando all’ impresa del generale Umberto Nobile. “Era da tempo che avevamo il desiderio di andare a Capo Nord – ha spiegato Belfronte Bossone- oltre a metterci alla prova perché tutti ci dicevano che eravamo dei folli”. Un sogno diventato realtà, quello di padre e figlio. Una realtà ed un’ impresa che, come ha spiegato il sindaco di Lauro, che ha presenziato alla consegna insieme all’ assessore Ilaria Aschettino, al presidente del consiglio comunale Antonio Casoria e alla consigliere comunale Paola Scafuro, non poteva restare senza un tributo da parte dall’amministrazione comunale di Lauro.