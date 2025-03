Quando consultare le quotazioni immobiliari

Il mercato immobiliare è soggetto a continue oscillazioni dei prezzi. Chi lavora in questo settore, chi vi opera attivamente e chi si trova per la prima volta a dover vendere o acquistare un immobile può tenere d’occhio questi movimenti consultando online, magari su piattaforme specializzate, le quotazioni immobiliari.

Queste ultime offrono una stima del valore al metro quadro di immobili appartenenti a diverse categorie, posizionati in diverse zone e caratterizzati da diversi stati di conservazione. Naturalmente, la sola quotazione non consente di conoscere l’esatto valore di uno specifico immobile, ma rappresenta il punto dal quale partire per effettuare il calcolo esatto.

In questo articolo andremo a scoprire che cosa sono, chi può trarre beneficio dalla consultazione delle quotazioni e in quali occasioni possono risultare utili.

Quotazioni immobiliari: di cosa si tratta e dove trovarle

Quando si parla di quotazioni immobiliari si fa riferimento ai valori al metro quadro di diversi tipi di immobili, in un dato momento e in un certo luogo.

Numerose piattaforme di settore mettono a disposizione online e gratuitamente grafici aggiornati che mostrano l’andamento del mercato immobiliare delle diverse regioni e dei diversi comuni d’Italia. Oltre al prezzo medio di vendita di case e appartamenti, è possibile consultare il prezzo medio degli affitti, nonché verificare le differenze di valore in base al numero di locali dell’immobile.

Oltre a questi siti, venditori, acquirenti, professionisti del settore possono anche consultare i coefficienti dell’OMI, ossia dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, facilmente reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e aggiornati periodicamente.

Chi può essere interessato a consultare le quotazioni immobiliari

Sono numerosi i soggetti che possono essere interessati a consultare le quotazioni immobiliari dell’OMI o quelle offerte da piattaforme di settore. Tra questi rientrano in particolare:

i proprietari di immobili che vogliono mettere in vendita o dare in affitto un appartamento, una casa, ma anche un garage, un edificio commerciale e via dicendo

che vogliono mettere in vendita o dare in affitto un appartamento, una casa, ma anche un garage, un edificio commerciale e via dicendo i soggetti interessati ad acquistare o ad affittare una casa o altro tipo di immobile

una casa o altro tipo di immobile gli investitori attivi nel mercato immobiliare

attivi nel mercato immobiliare gli agenti immobiliari e altri professionisti del settore.

Proprietari di immobili: a cosa serve consultare le quotazioni immobiliari

Tra i soggetti che possono essere interessati a queste quotazioni rientrano, prima di tutto, i proprietari di immobili. In questo caso, la consultazione permette di farsi un’idea del possibile valore dell’immobile di proprietà e di individuare il momento più vantaggioso per metterlo in vendita o affittarlo.

È bene ricordare che le sole quotazioni non consentono, da sole, di definire il prezzo di vendita o di affitto, ma entrano in gioco, insieme ai coefficienti di merito e alla metratura della proprietà, nel calcolo del valore dell’immobile.

Chi desidera conoscere il valore reale della propria casa, appartamento, negozio, garage e via dicendo deve far seguire a questa prima consultazione una valutazione immobiliare.

Acquirenti e affittuari

Non solo chi vuole vendere o affittare, ma anche chi desidera acquistare un immobile o prenderlo in affitto può trovare utile consultare le quotazioni immobiliari.

Per quanto riguarda questi soggetti, le quotazioni consentono loro di valutare bene i costi che potrebbero andare a sostenere per comprare o affittare non solo in determinati Comuni, ma anche, all’interno di questi, nei diversi quartieri.

Una volta individuato l’immobile di proprio interesse, hanno inoltre la possibilità di verificare se il prezzo è in linea con quello del mercato di zona.

Quotazioni immobiliari e investitori

Chi decide di investire nel settore può consultare le quotazioni immobiliari per tenere sotto controllo l’andamento del mercato e decidere come muoversi riguardo a eventuali operazioni di compravendita. Inoltre, permette loro di decidere quali sono le zone più interessanti.

Perché i professionisti del settore consultano questi dati

Tra i soggetti che ricorrono alla consultazione delle quotazioni non mancano naturalmente i professionisti del settore e, in particolare, agenti immobiliari, periti e via dicendo.

In questo caso, i dati risultano fondamentali per effettuare valutazioni immobiliari e analisi comparative, nonché per fornire consigli ai propri clienti circa il momento migliore per vendere o acquistare.