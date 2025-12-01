Qualità della vita, Sole24Ore: Avellino al 77° posto

Arriva puntuale il nuovo report del Sole24Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, e per il Mezzogiorno – Campania compresa – le notizie non sono incoraggianti. Il divario con il Nord resta profondo: le prime posizioni della graduatoria sono infatti occupate quasi esclusivamente da territori settentrionali, mentre le province meridionali continuano a collocarsi stabilmente nella parte bassa.

In vetta si conferma Trento, mentre a chiudere la classifica, al 107° posto, è Reggio Calabria. Per trovare la prima provincia del Sud bisogna scendere fino alla 39ª posizione, occupata da Cagliari.

La Campania non fa eccezione: la migliore è Benevento, ma solo al 76° posto. Subito dopo arriva Avellino, che si colloca 77ª, confermando un trend di difficoltà in diversi indicatori legati ai servizi, al lavoro e alla vivibilità urbana. Peggio ancora Salerno (90ª) e Caserta (101ª). Napoli si posiziona terz’ultima, al 104° posto, superando solo Brindisi e Reggio Calabria.