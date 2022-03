Quali sono le varianti del blackjack che pagano di più?

Il blackjack è un classico gioco di carte del casinò che ha probabilmente avuto origine nei casinò francesi. La sua popolarità ha cominciato ad aumentare rapidamente grazie alle sue regole semplici e alla sua grande reperibilità. Inoltre, è un gioco che non si basa soltanto sulla sfortuna. I giocatori possono aumentare le probabilità a loro favore, attenendosi alla strategia di base. L’obiettivo del gioco è quello di battere la mano del dealer ottenendo un punteggio il più vicino possibile a 21 senza superarlo.

Regole che influenzano il margine della casa nel blackjack

Al giorno d’oggi, il blackjack è uno dei giochi di carte più ricercati, che suscita l’interesse degli appassionati di casinò di tutte le età. Grazie ai progressi tecnologici, i fan del blackjack possono giocare al loro gioco preferito online. Per aggiungere ulteriore divertimento al gioco di carte, i fornitori di software specializzati nello sviluppo di giochi di casinò hanno introdotto diverse varianti del blackjack.

Tutte le varianti del blackjack hanno lo stesso obiettivo, ma ci sono alcune modifiche alle regole che le rendono diverse le une dalle altre. I cambiamenti di queste regole influenzano il margine della casa. Nelle righe che seguono, descriveremo un set di regole che va a favore del giocatore:

Meno mazzi in uso

Il mazziere sta sul 17 soft

Il blackjack naturale paga 3:2

È permesso raddoppiare dopo lo split

È permesso raddoppiare su qualsiasi totale

È permesso resplittare gli assi

È consentita la resa tardiva

Il dealer sbircia per il blackjack

Tenendo conto di tutto ciò, abbiamo compilato un elenco che include alcune varianti del blackjack con il margine della casa più basso. Gli appassionati del casinò possono ridurre il margine della casa nel blackjack solo se usano una strategia di base.

Vegas Single Deck Blackjack

Il Vegas Single Deck Blackjack di Microgaming usa solo un mazzo di 52 carte mischiate dopo ogni giro. Questa variante del blackjack ha un RTP del 99,69%. Il payout per un blackjack naturale è di 3:2. Inoltre, ai fan del casinò è permesso splittare gli assi, ma poi potranno pescare solo un’altra carta e, se la loro mano arriva a 21, non viene considerata come blackjack.

Ancora, i giocatori splittare due carte dello stesso valore soltanto una volta. Il gioco permette ai giocatori di raddoppiare su 9, 10 o 11 hard. Tuttavia, i fan del casinò non possono raddoppiare dopo uno split o beneficiare della regola della resa.

Il dealer, d’altra parte, pesca con 17 soft e sbircia per il blackjack naturale, a condizione che la carta scoperta sia un asso o una del valore di 10. Questa variante del blackjack offre anche l’opzione dell’assicurazione. Le puntate partono da 1€ e arrivano fino a 200€.

Atlantic City Blackjack

Un’altra variante del blackjack con un basso margine della casa è Atlantic City Blackjack, per gentile concessione di Microgaming. Con un RTP del 99,65%, è una delle varianti più ricercate del gioco. Questa variante di blackjack permette la resa tardiva, e un blackjack naturale paga 3:2.

Inoltre, il mazziere sta sui 17 sia hard che soft. Il dealer sbircia per il blackjack solo se la sua carta scoperta è un dieci o un asso. Questa variante del blackjack non offre scommesse laterali ma permette agli appassionati di giocare fino a 5 mani simultaneamente.

I giocatori possono raddoppiare su qualsiasi totale e anche dopo uno split. Tuttavia, il raddoppio è permesso solo sulla mano iniziale. Un dettaglio importante da notare è che i fan del casinò possono resplittare fino a 3 volte. Per di più, è possibile resplittare gli assi. Atlantic City Blackjack usa 8 mazzi.

Blackjack Switch

Se sei alla ricerca di varianti di blackjack ad alto payout, puoi goderti una fruttuosa esperienza di gioco con Blackjack Switch di Playtech. Questa variante di blackjack usa 6 mazzi e ha un RTP del 99,92%. Il dealer pesca con 17 soft e sbircia per un blackjack naturale. Ciò che rende questa variante di blackjack così speciale è che i fan del casinò possono giocare due mani contemporaneamente e gli è permesso scambiare le seconde carte di entrambe le mani. Poiché i fan del casinò hanno due coppie di carte, devono puntare due scommesse identiche.

Blackjack Switch offre un set di scommesse laterali conosciute come scommesse Super Match. I giocatori che vogliono piazzare una scommessa laterale devono farlo all’inizio del giro. I fan del casinò riceveranno un payout se vengono distribuite loro due carte uguali. Se hai quattro carte uguali, riceverai un payout di 40:1. Il payout per un blackjack naturale è di 1:1. Un’altra regola inerente a questa variante del blackjack è che, se la mano del dealer totalizza 22, è un push contro altri giocatori che non hanno un blackjack.