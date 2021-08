Attualità Quali sono i lavori più redditizi che si possono trovare online? 2 Agosto 2021

Il Web, al giorno d’oggi, sta offrendo molte opportunità per iniziare a lavorare da remoto; lavori online ben pagati ce ne sono molti e la rete ha permesso a migliaia di persone di inventarsi un mestiere o di trasformare la propria passione in una vera e propria attività redditizia.

Lavorare da remoto ci permette infatti di avere orari più flessibili e una maggiore autonomia.

Nonostante non ci sia una definizione univoca, possiamo dire che con l’espressione “lavorare da remoto“ si intende una modalità di lavoro che permette di svolgere le proprie mansioni utilizzando strumenti digitali (come PC, smartphone, etc.) al di fuori della sede aziendale. Può essere svolto in qualsiasi luogo, non è necessario che sia la casa.

Tuttavia, anche se i due termini sono spessi confusi, lavorare da remoto non significa necessariamente lavorare in smart-working.

Non a caso, tra i lavori online più redditizi, troviamo:

Startupper

Esperto SEO

Social Media Manager

Dropshipping

Web Designer

Web Marketing Manager

Copywriter, ecc.

Inizia la tua attività online

Prima di iniziare il tuo lavoro da remoto dovresti chiederti se hai intenzione di investire denaro nella tua attività, come per l’hosting del sito, il posizionamento del brand, oppure per la pubblicità per trovare potenziali clienti. E soprattutto iniziare a pensare all’apertura della Partita Iva ed al modo migliore di affrontare tutti gli adempimenti necessari in materia di fisco.

E’ per questo che bisogna sempre affidarsi a professionisti. Come nel caso di Fiscozen, grazie al quale è possibile aprire partita Iva, non appena l’attività diviene stabile e redditizia.

Fiscozen è un servizio “All inclusive” per professionisti ed imprese individuali, ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Gestione completa della partita IVA

Crea e organizza le tue fatture, gestisci il tuo portafoglio clienti/fornitori, ottieni una previsione sempre aggiornata delle tasse e scarica direttamente online gli F24.

Se hai redditi aggiuntivi, come ad esempio quelli provenienti da un immobile, puoi affidare la loro gestione sempre a Fiscozen.

Infine, puoi visualizzare e scaricare la tua dichiarazione dei redditi che verrà compilata e inviata per te da consulenti fiscali partner.

Adempimenti fiscali

Tutti gli adempimenti fiscali che dovrai effettuare durante l’anno, saranno gestiti per te da un team di esperti.

In qualsiasi momento troverai sulla piattaforma F24, MAV, e dichiarazioni IVA e/o IMU da pagare e quelli già pagati.

Assistenza dedicata

Per qualsiasi dubbio hai a disposizione un consulente dedicato per tutte le tue domande tramite chat o telefono.

Il consulente a te dedicato si farà carico di studiare e monitorare costantemente la tua posizione al fine di ottimizzare la tassazione.

E grazie alle notifiche puntuali non sarai più in ritardo su nessun pagamento e potrai pianificare al meglio le tue spese.

Quali sono i costi per i servizi offerti da Fiscozen?

Gestione P.Iva nel regime forfettario: 299 € + IVA

Apertura ditta individuale tramite ComUnica : 200€ + IVA

Apertura P.IVA liberi professionisti : GRATIS

Scopri tutti i servizi di Fiscozen su www.fiscozen.it e segui i tantissimi consigli del team, nel blog https://www.fiscozen.it/blog/aprire-partita-iva/ per iniziare al meglio la tua attività!