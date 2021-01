Altre news dall'Italia e dal Mondo Quali sono i calciatori di Serie A che valgono di più 19 Gennaio 2021

Nel campionato di calcio 2020-2021 di Serie A il giocatore dell’Inter Achraf Hakimi è quello che attualmente ha il valore di mercato più alto. Questo è quanto è emerso, infatti, da un recente rapporto dell’International Center for Sports Studies che analizza, proprio in merito alle valutazioni dei calciatori, quelli che sono i primi 5 principali campionati di calcio europei. Ovverosia la Premier League inglese, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Serie A italiana.

Achraf Hakimi è il giocatore che vale di più in Serie A secondo il CIES

L’esterno dell’Inter Achraf Hakimi, sempre secondo il CIES Football Observatory, è il giocatore con il maggior valore di mercato in Italia, ed è in posizione numero 16 nella graduatoria complessiva. Al secondo posto in Serie A per valutazione c’è ancora un giocatore dell’Inter, e precisamente l’attaccante Lautaro Martínez, e poi il difensore della Juventus Matthijs de Ligt.

Quindi, l’Inter di Antonio Conte che è attualmente in piena corsa per lo scudetto, e che secondo le attuali quote scommesseha buone chance per vincerlo, con soli due giocatori, ovvero con Achraf Hakimi e con Lautaro Martínez, dispone di un patrimonio che sfiora i 210 milioni di euro.

La valutazione dell’esterno Achraf Hakimi, in particolare, tiene conto delle ottime prestazioni dell’atleta marocchino in tutto il girone di andata del campionato di calcio 2020-2021 di Serie A. Mentre Lautaro Martínez ha già dimostrato all’Inter tutto il suo valore formando con Romelu Lukaku una coppia di bomber formidabile. Al punto che più volte Lautaro Martínez è stato accostato all’interesse da parte di big del calcio europeo come il Barcellona.

Nella top ten di Serie A del CIES Football Observatory ci sono pure altri due giocatori dell’Inter

Fuori dal podio per valutazione di mercato, sempre considerando la sola Serie A 2020-2021, nella classifica del CIES ci sono Romelu Lukaku dell’Inter, Dejan Kulusevski della Juventus e Nicolò Barella dell’Inter rispettivamente al quarto, al quinto ed al sesto posto. E poi a completare la top ten, nell’ordine, ci sono Fabián Ruiz del Napoli, Theo Hernandez del Milan, Piotr Zieliński del Napoli e Rodrigo Bentancur della Juventus.

Ma nessuno vale di più di Marcus Rashford con 165,6 milioni di euro

Nella classifica generale del CIES, per i 5 campionati di calcio europei, nessuno però vale di più di Marcus Rashford. Classe 1997, Marcus Rashford è un calciatore inglese che, attualmente con il Manchester United, può ricoprire il ruolo di centrocampista ed anche di attaccante.

Nel giro della Nazionale maggiore di calcio inglese dal 2016, Marcus Rashford è cresciuto calcisticamente prima nelle giovanili del Fletcher Moss Rangers CFC, e poi in quelle del Manchester United per poi esordire in prima squadra il 25 febbraio 2016 in Europa League quando, a soli 18 anni e 117 giorni, riuscì a segnare al debutto una doppietta battendo il record precedente del leggendario George Best con 18 anni e 158 giorni.