Qual è il prodotto più venduto online in Italia?

Gli acquisti online in Italia si focalizzano in modo particolare su alcuni settori: i prodotti casalinghi, i capi di abbigliamento, i giochi per i bambini, i servizi di intrattenimento e l’elettronica di consumo. Una delle ultime conferme in tal senso è giunta da un rapporto che l’Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso lo scorso anno. È stata stilata, in effetti, una graduatoria che ha tenuto conto degli acquisti su Internet del 2022, considerando sia i prodotti materiali che i servizi digitali. Ebbene, la prima posizione della graduatoria è occupata dall’abbigliamento: tra gli italiani con più di 14 anni, nel 2022 quasi 1 su 5 ha acquistato online almeno una volta un vestito o un accessorio di moda.

Dai mobili ai film

Un altro esempio di prodotto più venduto è rappresentato dagli articoli per la casa, che occupano il secondo posto nella graduatoria a cui stiamo facendo riferimento. Va detto che si tratta di una categoria piuttosto ampia ed eterogenea, di cui fanno parte fra l’altro i prodotti per il giardinaggio e i mobili. Più di 1 italiano su 10, nel 2022, ha compiuto acquisti di questo genere sul web. Sul terzo gradino del podio si collocano, invece, le serie tv e i film. Un prodotto immateriale, e nel computo rientrano sia i download che gli streaming.

Fuori dal podio

La classifica Istat vede in quarta posizione gli articoli tecnologici, un settore di cui fanno parte i tablet, i computer e gli smartphone, ma non solo. I prodotti tech, nel corso del 2022, sono stati oggetto di almeno un acquisto online da circa il 7% degli italiani. Sempre in quarta posizione troviamo i prodotti di bellezza e gli articoli per il benessere, come per esempio i cosmetici e in generale i prodotti per la cura del corpo.

La lettura e lo sport

Gli acquisti che hanno a che fare con l’intrattenimento e l’informazione non sono stati certo meno rilevanti: sempre prendendo come riferimento il 2022, le riviste cartacee, i giornali e i libri sono stati comprati da poco meno di 7 italiani su 100. La settima piazza della graduatoria è occupata dagli articoli sportivi: come dire, chi tiene alla propria forma fisica spesso sceglie gli e-commerce per comprare ciò di cui ha bisogno. E sempre rimanendo in tema di benessere e salute, vale la pena di menzionare anche gli integratori alimentari e i farmaci (si parla, come è facile immaginare, unicamente dei medicinali che si possono vendere su Internet). Tali prodotti sono stati comprati su Internet, nel 2022, dal 6% degli italiani.

Fast food e delivery

Le consegne a domicilio, soprattutto dopo lo scoppio della pandemia da coronavirus, sono diventate un’opportunità alla portata di tutti: sono sufficienti pochi clic e pochi secondi per farsi consegnare a domicilio qualunque pietanza si desideri. Ecco spiegato il motivo per il quale nella top ten della graduatoria di cui stiamo parlando ci sono anche le consegne da catering, fast food e ristoranti. Oltre 6 italiani su 10 nel 2022 hanno, almeno una volta, usato Internet per ordinare cibo a domicilio.

Perché visitare Piuvenduti.it

Per scoprire quali sono i prodotti più venduti online si può visitare anche il sito web Piuvenduti.it, che si presenta come un portale di confronto prezzi tra gli articoli che fanno registrare il maggior successo commerciale. Sul sito si possono trovare, fra l’altro, recensioni relative a una vasta gamma di articoli, dagli attrezzi sportivi ai telefoni cellulari, dai giocattoli ai prodotti per la cura della persona, dai dispositivi elettronici alle fotocamere digitali, senza dimenticare i libri, gli elettrodomestici e gli articoli per il fitness.