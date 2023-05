Pullman del Benevento assaltato in corsa dai tifosi con spranghe

Un’altra pessima pagina legata al calcio è stata scritta ieri sulla Bologna-Firenze ma i protagonisti, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero tutti sanniti: il pullman della squadra del Benevento è stato assalito o meglio dire “assaltato” in autostrada mentre rientrava dalla trasferta.

Una trasferta andata male, (il Benevento è ultimo nella classifica di serie B ) persa 3 a 1 contro il Cittadella. E l’ennesima sconfitta avrebbe fatto scattare la rabbia di un gruppo di facinorosi, pseudo tifosi, che ha pensato bene di sfogare la propria frustrazione con una sorta di “assalto alla diligenza” stile Far West.

Il pullman con a bordo i calciatori, infatti, è stato affiancanto mentre era in corsa lungo l’autostrada da pulmini a nove posti, dai quali si sarebbero sporti gli aggressori per lanciare oggetti e colpire con spranghe i finestrini del pullman. Sarebbero riusciti a rompere i vetri esterni dei finestri, quelli interni no e per fortuna nessuno è rimasto ferito, grazie anche all’intervento della polizia stradale che ha poi scortato la squadra fino a Benevento.

Insomma una sorta di agguato ad alta velocità che avrebbe potuto causare incidenti non solo tra i mezzi protagonisti del deplorevole episodio, ma anche ad altre auto che viaggiavano in autostrada.