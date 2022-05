In vista della gara prevista per domenica al Partenio dell’Under 17, in questi giorni, gli spalti del Partenio – Lombardi saranno interessati da interventi di pulizia straordinaria.

Pertanto tutte le attività previste tra oggi e domani presso il Partenio – Lombardi, compresi gli allenamenti della prima squadra, si terranno a porte chiuse.

Lo comunica la società attraverso una nota stampa.