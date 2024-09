Pubblica foto di una minore, ventenne indagato per diffusione illecita di immagini

AVELLINO- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il classico caso detto di “revenge porn”. Questa l’accusa nei confronti di un ventenne dell’hinterland avellinese, difeso dall’avvocato Fabio Tulimiero, che avrebbe realizzato e poi diffuso le immagini di una minore realizzate all’interno del bagno di un supermercato cittadino nel dicembre dello scorso anno, senza il suo consenso (ovviamente fino a sentenza definitiva il giovane deve essere considerato presunto innocente) . Le immagini sarebbero state successivamente diffuse su una pagina social secondo le accuse riconducibile all’indagato. Nei confronti del ventenne era stato già eseguito nei mesi scorsi da parte dei Carabinieri di Avellino un decreto di perquisizione e sequestro firmato dalla Procura. Come avviene in questi casi, in particolare i dispositivi mobili. E proprio su questi che la Procura ha fissato per il prossimo 23 settembre un accertamento tecnico irripetibile. Quello a cui la difesa parteciperà nominando un proprio consulente. Il giovane finito nei guai e’ accusato di aver realizzato il video insieme ad altri soggetti, che sono ancora in corso di identificazione.