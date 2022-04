Psicoterapia online: come funziona e quali vantaggi offre

Ottenere supporto mentale ed emotivo al momento del bisogno è importante per ritrovare il benessere, ma non sempre si riescono a trovare gli strumenti giusti. In parte per ragioni pratiche, come difficoltà di movimento o mancanza di tempo, e in parte per lo stigma ancora legato alla salute mentale, rivolgersi a uno psicologo è spesso difficile. La diffusione della psicoterapia online, divenuta ancora più popolare durante la pandemia, sembra però aver portato con sé alcuni cambiamenti positivi: vediamoli insieme.

Come funziona la psicoterapia online

Come suggerisce il nome, durante le sessioni di psicoterapia online la comunicazione avviene tramite internet, solitamente attraverso un programma di chat video. Ciò permette ai pazienti di ottenere supporto ovunque si trovino, in un ambiente in cui si sentano davvero a proprio agio. Molti degli approcci di psicoterapia più diffusi, come quello cognitivo-comportamentale o quello psicodinamico, possono essere utilizzati senza particolari difficoltà anche a distanza.

La sessione è fissata in anticipo per un giorno e un orario che funzionino per il paziente. Durante la seduta, paziente e terapeuta possono vedersi e sentirsi in tempo reale, ed è quindi importante scegliere un luogo discreto e tranquillo. Tecniche e attività utilizzate dal terapeuta sono simili a quelle della tradizionale psicoterapia in presenza. La durata del percorso terapeutico varia in base alle singole necessità, ed andrà concordata con lo psicologo a seconda delle circostanze personali.

La psicoterapia online è efficace?

I servizi di psicologia online offrono supporto per molte delle condizioni più diffuse, come trauma, depressione, ansia o stress. Diversi studi effettuati su pazienti affetti da questi disturbi indicano che le sedute online hanno efficacia pari o addirittura superiore rispetto a quelle di persona. La psicoterapia online è utile in una varietà di situazioni, inclusi periodi di difficoltà sul lavoro, la nascita di un figlio, un lutto, oppure problemi all’interno della coppia.

Uno dei fattori cruciali per un percorso di successo rimane comunque il rapporto di fiducia che si deve instaurare tra paziente e terapeuta. Per questo può essere utile scegliere una piattaforma come Serenis, che permette di cambiare psicologo se non ci si trova bene, con l’assistenza pratica di un servizio di customer care presente durante tutto il processo.

In generale, salvo nel caso di disturbi più gravi o di pericolo immediato per il paziente, la psicoterapia online basata su un approccio scientifico è considerata un ottimo strumento per la cura della salute mentale.

Vantaggi della psicoterapia online

Oltre alla sua efficacia comprovata, la psicoterapia online ha altri vantaggi che spingono molti a preferirla alle tradizionali sedute di persona. In primo luogo, è accessibile a un maggior numero di persone rispetto alle sessioni in studio. Attraverso la rete, anche chi non può spostarsi per problemi fisici, oppure chi vive in un piccolo centro senza accesso diretto a uno psicologo può entrare in contatto con un terapeuta con facilità. Anche i costi sono generalmente più ridotti rispetto alle sessioni di terapia di persona, che nelle grandi città possono costare dai 60 € ai 100 €. I servizi di psicologia online offrono inoltre una maggiore flessibilità, eliminando la necessità di recarsi presso uno studio, con le conseguenti attese e perdite di tempo.

Se si vuole parlare con un professionista al più presto, è spesso più semplice farlo attraverso una piattaforma online. Con un’ampia scelta di psicologi iscritti, i tempi di attesa sono ridotti rispetto a quelli presso uno studio tradizionale. Infine, molti pazienti preferiscono la discrezione offerta dalle sedute online. Con una videochiamata possono evitare il rischio di incontrare conoscenti in sala d’attesa, e al tempo stesso creare in casa propria un ambiente confortevole nel quale raccontare dei propri problemi senza stress aggiunto.