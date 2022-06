Pronti, via: chiuse le operazioni di voto, lo scrutinio in diretta. Si comincia a scrutinare a palazzo di Caracciolo, dove gli amministratori dei 29 comuni irpini hanno espresso la loro preferenza tra Buonopane e D’Agostino. L’affluenza finale alle ore 20,00 è stata di 390 votanti (97,50%). Per la FASCIA B: 288 votanti (96,64%);

per la FASCIA D: 102 votanti (100,00%).

IN AGGIORNAMENTO