La Lega “pienamente mobilitata” a sostegno di Festa sindaco

La Direzione provinciale della Lega, convocata dal commissario provinciale Luigi Barone, si è riunita per prendere atto della mancata candidatura alla Presidenza della Provincia di Avellino di un autorevole riferimento del centrodestra, che la Lega aveva auspicato e sollecitato agli alleati individuandolo tra i sindaci delle comunità più grandi.

La Lega, insieme ai propri amministratori, intendeva contribuire a garantire rappresentanza a quanti non si riconoscono nella sinistra, che negli ultimi anni ha demolito ogni forma di interlocuzione tra amministratori ed Ente Provincia, arrecando inoltre forti difficoltà alla governance del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nel corso della riunione è stata ribadita la scelta, ritenuta strategica e proficua, di sostenere il candidato del centrodestra al Comune di Ariano Irpino, Mario Ferrante, che sta dimostrando capacità amministrativa e concreta interlocuzione sui problemi del Tricolle e della Valle Ufita. Per tale ragione il partito è fortemente impegnato per la vittoria al primo turno e per l’elezione di consiglieri comunali della lista “Liberi e Forti”.

Contestualmente, la Lega è pienamente mobilitata anche a sostegno della lista “Liberi e Forti – Festa Sindaco” al Comune di Avellino, con l’obiettivo di contribuire al superamento del primo turno e al conseguimento di una nuova affermazione del sindaco Gianluca Festa al ballottaggio.

Il partito è inoltre impegnato a sostenere candidati delle liste civiche chiamate al voto nei comuni di Prata di Principato Ultra e Cervinara.

Nei prossimi giorni si terrà ad Avellino una iniziativa del partito dedicata alle elezioni comunali; contestualmente saranno avviate le nomine dei coordinatori nei diversi comuni della provincia.

Nel corso della Direzione provinciale è stata infine sottolineata la necessità di rafforzare l’intesa tra le forze del centrodestra in Irpinia in vista dei prossimi appuntamenti politici nazionali, a partire dalla valorizzazione del ruolo degli amministratori locali, autentico presidio territoriale e riferimento per le comunità.