Provinciali, Graziano: la mia è la vittoria del territorio, felice per l’unita’ nel Vallo

“La mia è una vittoria soprattutto del territorio . Ho scelto il civismo e soprattutto di poter rappresentare con impegno e serietà tutti gli amministratori del Vallo di Lauro, un obiettivo che è stato condiviso dalla gran parte dei sindaci e dei consiglieri del mio territorio che hanno concorso ad un risultato straordinario di cui non posso che essere felice”. Pino Graziano, vicesindaco di Lauro, riconfermato per la terza volta a Palazzo Caracciolo e primo degli eletti nella lista “Per l’Irpinia” commenta così la sua rielezione nel “parlamentino” provinciale. E’ il momento dei ringraziamenti. “essere il primo eletto-spiega Graziano- e’ un risultato che mi inorgoglisce e allo stesso tempo mi consegna due dati: la responsabilità maggiore e la consapevolezza che stiamo lavorando bene”. E aggiunge: “Ringrazio tutti gli amministratori del Vallo per il loro consenso, perché hanno in gran parte deciso di votarmi. Un dato che è sotto gli occhi di tutti. Aver unito tutte le amministrazioni, quantomeno la gran parte e’ una cosa che non succedeva da tanto tempo. Ovviamente ringrazio tutti gli amministratori, a partire dal sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione e tutti gli altri amministratori di Lauro, del Vallo e del Mandamento Baianese che mi hanno sostenuto, gli amici della Lega, il sindaco Salvatore Vecchia e la mia amica Monica Spiezia con la quale c’è un rapporto consolidato di lealtà e affetto. Tutti motivi per cui darò continuità al lavoro svolto fino ad oggi”.