Provincia, vicina l’intesa per il Cimarosa. E presto l’inaugurazione del Polo Enologico

Si è tenuto questa mattina a Palazzo di Città un nuovo incontro tra la sindaca Laura Nargi, il presidente della Provincia Rizieri Buonopane e la presidente del Conservatorio “Domenico Cimarosa”, Giuliana Franciosa. Sul tavolo, la possibilità concreta di un accordo per l’acquisto del Conservatorio da parte dell’ente di Piazza Libertà, con una valutazione stimata attorno ai 4 milioni di euro.

“Si è parlato di questa possibilità – ha dichiarato Buonopane – ci sarà un sopralluogo tecnico a breve. Se ci saranno le condizioni, certamente daremo una mano. È anche nell’interesse della Provincia, che è proprietaria di un altro polo universitario, il Polo Enologico, i cui lavori sono ormai completati e che inaugureremo a breve. È un’altra eccellenza straordinaria del territorio che va valorizzata.”

Il Conservatorio è a tutti gli effetti un polo universitario. “Se vogliamo dirla tutta – ha aggiunto Buonopane – in provincia ci sono due poli universitari: il Cimarosa e il Polo Enologico con la Facoltà di Agraria. Comune e Provincia potrebbero lavorare insieme anche alla realizzazione di studentati, un’altra necessità importante per aprire questi istituti al mondo, non solo locale, creando nuove opportunità.”