Attualità Provincia, Biancardi ed i consiglieri vicini alle popolazioni colpite dal maltempo 28 Settembre 2020

Provincia, Biancardi ed i consiglieri vicini alle popolazioni colpite dal maltempo. “La situazione in alcune realtà è davvero complicata, faccio riferimento in modo particolare a Monteforte Irpino e a Moschiano. La Provincia sta dando il proprio contributo per supportare le amministrazioni locali e la popolazione per superare questa difficile fase – dichiara il presidente Biancardi – Resteremo in stretto contatto con tutti i colleghi sindaci per fornire assistenza e per intervenire sulle strade di nostra competenza. Anche i nostri operatori sono stati impegnati in una serie di attività lungo i 1.600 chilometri di arterie gestite dall’ente”.

“Purtroppo – aggiunge il presidente Biancardi – si ripropone il problema del dissesto idrogeologico e di un territorio che viene ingiuriato dall’uomo, quasi sempre colpevole degli incendi che distruggono le nostre montagne. E ciò nonostante la preziosa attività del Genio Civile, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle Comunità Montane e della stessa Amministrazione Provinciale”.