Cronaca Prova il furto al centro commerciale: arrestato 48enne ghanese 21 Settembre 2021

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nella decorsa notte, ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino di nazionalità ghanese, di anni 48, residente in Mercogliano (AV), responsabile di furto aggravato.

Il 48enne, approfittando dell’ora notturna, dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso di un centro commerciale, con l’ausilio di arnesi atti allo scasso ha divelto alcuni registratori di cassa per impossessarsi del denaro depositato.

Gli Agenti di Polizia in servizio di controllo del territorio hanno però notato che la porta del centro commerciale era socchiusa, e introdottisi all’interno hanno constatato la presenza dell’uomo, ancora intento ad armeggiare sule casse.

Fermato ed identificato è stato sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale i poliziotti hanno rinvenuto la somma in contati di circa 350 euro, tutte in banconote di vario taglio, sottratte da 3 registratori di cassa già aperti. Condotto in Questura, a seguito degli accertamenti di rito, il 48enne è stato tratto in arresto, in attesa di essere sottoposto a giudizio per direttissima nella mattinata odierna.