Protocollo d’intesa tra il Movimento Italiano Disabili e la Federazione Sicurezza e Difesa

Nell’odierna mattinata in Mercogliano (AV) in via Nazionale n°362 presso la sede legale della Federazione “Sicurezza e Difesa” (F.S.D.) è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il MID Movimento Italiano Disabili nella persona del Coordinatore Regionale della Campania Giovanni Esposito e la Federazione “Sicurezza e Difesa” (F.S.D.) nella persona del Segretario Generale Nazionale Antonio de Lieto.

La F.S.D. fornisce ai propri iscritti una serie di servizi gratuiti quali: rivista, NEWS online, consulenza legale, servizi fiscali e previdenziali, tutela sindacale che dalla data odierna mette a disposizione in forma gratuita dell’Associazione MID; entrambe le realtà attraverso questa stipula aderiscono per gli intenti stabiliti tra loro.

Le predette organizzazioni si impegnano affinché i servizi sopra menzionati del prefato accordo, vengono messi a disposizione dei propri associati. Il MID si occupa di dare voce a tutti i disabili del Movimento che vogliono esercitare i loro diritti. Quei diritti che sino ad oggi sono stati messi in un angolo ad attendere invano una concretizzazione effettiva.

Di comune accordo il Segretario Generale Nazionale della F.S.D. Antonio de Lieto ed il Coordinatore Campania MID Giovanni Esposito hanno stabilito di impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare e incentivare la nascita di nuovi spazi servizi e trasporti accessibili e fruibili da “tutti”; stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio di snellimento ed armonizzazione della stessa, per evitare il sorgere di nuove barriere; promuovere progetti atti a favorire il reinserimento delle persone affette a disabilità nel mondo del lavoro e poter partecipare senza discriminazioni alle numerose opportunità lavorative, culturali e sportive.

De Lieto ed Esposito hanno inoltre convenuto sulla necessità di organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione dell’attività svolta per coinvolgere le Istituzioni centrali e locali, i cittadini, le forze sociali e produttive per la presa di coscienza delle problematiche di che trattasi e inoltre rappresentare “le buone pratiche”.

In fine il Segretario de Lieto ed il Coordinatore Esposito richiamano l’attenzione del Sindaco di Avellino dott. Gianluca festa sulla necessità di “recuperare i decennali ritardi delle Giunte precedenti, che ben poco hanno prodotto in materia di abbattimento di tutti i tipi di ostacoli che non consentono ai cittadini, in condizioni di disabilità, di fruire appieno dell’accesso a tutti gli edifici pubblici e privati, di muoversi agevolmente in tutti i luoghi pubblici e di accedere a tutti i locali pubblici, impossibilitati, dunque, a godere di quanto il Comune offre”.